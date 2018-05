Guido Kanguri hobiks on linnulaul: see on raske kunst, mida õpib eluaeg

Sõrul Jazzil saab korraldaja Guido Kanguri sõnul hea pildi hetke eredamatest koosseisudest ja artistidest ning kõik põnevad artistid isegi kavva ei mahu. "Meil valmib juba peas järgmise suve kava," rääkis ta Sõru Jazzist Raadio 2 hommikuprogrammis.

Sel aastal astuvad festivalil üles Weekend Guitar Trio, Kadri Voorand, Raivo Tafenau, Jaak Sooäär, Peedu Kass, Maria Faust, Erki Pärnoja, Hedvig Hanson, Tõnu Naissoo, Andre Maaker, Tanel Ruben, Kirke Karja ja Elletuse. Kummardus tehakse nii Etta James'ile kui ka Jimmy Hendrixile nende juubeliaastal.

"Meil on hullult palju häid jazzmuusikuid ja järelkasv on väga vahva. Me oleme kursis noortega. Kogu aeg, iga aasta tuleb peale uusi ja põnevaid noori, oma jazzifestivalil püüame me hoida kohta ka noorematele tegijatele," rõhutas Kangur.

Lisaks muusikale toimub festivalil 16. juuni hommikul linnuhommik. "Eks ma püüan muusika kõrvale pakkuda neid asju, mis mulle endale elus rõõmu valmistavad," selgitas Kangur. Linde minnakse kuulama juba kell seitse hommikul. "Linnud laulavad, on ilus, aga saada aru, kes laulab, ei olegi nii lihtne," selgitas Kangur, kelle jaoks on looduses viibimine ja lindude jälgimine hobi.

Kangur rääkis, et tal on kodus raamat, mis mängib linnuhääli, kuid looduses on linnulaulu äraarvamine suur kunst. Ta lisas, et pole ise linnulaulu osas suur spetsialist. "Mis seal salata, ma ei varja, et see on raske kunst ja seda ilmselt õpib eluaeg," tõdes ta.

Festivali kontserdid toimuvad Sõru paadikuuris, Orjaku külamajas, Emmaste kirikus. Sõrju Jazz toimub 14.-17. juunini.