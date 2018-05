Laulja Aule Urb kirjeldas laada eel "Vikerhommikus", millega teatriinimesed kauplevad.

"Seal kaubeldakse kõikvõimalike asjadega. On sööki-jooki, kapituulutust. Teatriinimestel on ekstravagantsemad riided kui tavalisel kirbukal leiaks. Kindlasti käsitööd, meie peariietaja Merli kaupleb lapitekkidega," ütles Urb.

Urb ise heegeldab mütse ning tõi need ka müügile. "Ma harutan vahest vanu kampsuneid üles, ostan ägedaid lõngasid juurde ja teen heegeldatud surfimütse," kirjeldas Urb. Laulja heegeldab mütse etenduste ajal ja garderoobis. "Seal õppida, keskenduda ja uut noodimaterjali õppida on keeruline, aga see on hea, räägid juttu ja näpud käivad," kirjeldas ta.

Urb meisterdab ka indiaani unenäopüüdjaid. "Mul sattusid kätte vanaemade heegeldatud linikud ja palju sul kodus ikka pinda on, kuhu neid laotada. Ma mõtlesin, et need on nii ilusad ja värvilised, kuidagi võiks need ära kasutada," ütles Urb, kuidas idee alguse sai.

Lisaks oli lettidel kangaid ja rekvisiite, kasutatud mööblit ja käsitööd. Oma kauba tõid müügiks osavad meistrid teatri töökodadest.

Laat toimus juba üheksandat korda.

Vaata laadakülastajate ja müüjate meeleolusid "Aktuaalse kaamera" videost: