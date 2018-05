Jõgeva tänavavalgustuspostidelt saab lugeda Betti Alveri luulet

Betti Alveri sünnilinnas peetakse poetessi mälestusest väga lugu. Seda isegi niivõrd, et tema looming on nüüd toodud linnaruumi ja ilmselt on paari aasta pärast igal Jõgeva elanikul vähemalt üks Alveri luuletus peas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Väga tore on, et kohalikust kohast pärit luuletaja luuletused üleval on. Iga päev käin mööda. Eks peab lähemalt lugema, ju ei näe ka üles nii täpselt kohe," rääkis kohalik elanik Viia.

"Füüsikalises mõttes paistaks inimeste peale elektrilambi valgus. Need luumenid ja luxid, aga vaimses mõttes siis valgustaks inimese teekonda Betti Alveri luuleread," selgitas Betti Alveri muuseumi juhataja Toomas Muru.

Mõte Alveri luule linnaruumi kõigi pilgu alla tuua sai alguse Betti Alveri muuseumist. Täna on tänavapostide küljes kuue Betti Alveri luuletuse tekstid.

"Need luuletused võiks olla vihjeks ja meelituseks, et inimene tuleks ja vaataks neid. Kui tal huvi tekib, siis ta saab ju raamatu kätte võtta ja edasi minna. Need on huvi tekitamiseks ja Betti Alveri näitamiseks. Luule ei olegi nii väga kole ja võib ikka tegelikult lugeda küll," rääkis Muru.