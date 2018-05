Noorte omaalgatuslik Queeni lauludega lavastus jõuab ka Alexela kontserdimaja lavale

Kontsert-lavastusse "Kuiinluse ehk kuulsuse ahelad" on põimitud üle paarikümne kuulsa Queen´i laulu ja ühe noore mehe lugu kuulsusest, soovidest, armastusest ja sõprusest. 1970. ja 1980. aastate rokkmuusika ühe legendaarsema bändi lugusid esitavad noored muusikud. Esitamisele tulevad "We Will Rock You", "I Want to Break Free", "Under Pressure", "Bohemian Rhapsody", "We Are the Champions", "The Show Must Go On" ja paljud teised.

Märtsis esineti muusikaliga neljal korral Lindakivi kultuurikeskuses ning seda niivõrd edukalt, et tekkis mõte esineda ka ühel Eesti suurimal laval – Alexela Kontserdimajas. Seekordne kontsert-lavastust on täiendatud ja kohandatud suure lava jaoks. Projektil on ka heategevuslik pool ning toetab Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liitu.