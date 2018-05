Korea poistebänd tegi USA hititabelis ajalugu

Eurovisiooni uudiseid kajastav escYOUnited väidab, et internetti on lekkinud Elina Nechayeva euroloo "La Forza" algne demo.

Suurbritannia muusikatabelis on album "Love Yourself: Tear" kaheksas. Bänd tuleb Euroopasse tuuritama selle aasta lõpus.

BTS-is musitseerivad Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V ja Jungkook. Bändil on suur fännibaas, kes kutsub ennast ARMY-ks. Twitteris jälgib ansambli tegemisi 15 miljonit kasutajat ning bändi kontserdid USA-s on väljamüüdud.

Billboardi kinnitusel on "Love Yourself: Tear" esimene muukeelne album, mis jõudis tabeli esikohale pärast 12 aastat.

Album kannab nime "Love Yourself: Tear" ning on peamiselt korea keeles. Seitsmelooline album on näide, kuidas Korea meelelahutustööstus "Korea lainena" maailma murrab, vahendas Independent.

