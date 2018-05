Galerii: Noortebänd 2018 kuulutas välja tänavused poolfinalistid

Poolfinaalid toimuvad 4., 5. ja 6. oktoobril kolmes Eesti linnas - Tallinn, Tartu ja Pärnu.

Noortebänd 2018 poolfinalistid on:

Johanna Randmann

Bourbon Sugar

Around The Sun

PIHLAP•UUD

Maria Tähe

Marta Arula

Steven Ilves

Sleeping Youth

K!ks

Wicked Buzz

Howling Sky

Evelin Kivi

Allpoolsus

Muster

Duo Ruut

Sel aastal laekus Noortebänd 2018 demovooru 47 kandideerimistaotlust, kust välja valiti 15 parimat. Žüriitöös aitasid kaasa mitmed Eesti muusikaelutegelased, produtsendid, festivalikorraldajad, eesotsas eelmise aasta võitja Rainer Ild, Sven Seinpere, Ott Evestus, Sandra Ashilevi, Anton Veeremets, Karl Kevad, Marii Reimann (Intsikurmu), Mihkel Kübar (Intsikurmu), Kristine Kebbinau (No Angel Records), Raimond Põldmaa (TMW), Lepatriinu, Liina Karo (Sweet Spot Festival), Ronja Soopan (Jazzkaar), Marili Randla (Music Estonia), Tiiu Kaarlõp, Johannes Pihlak, Taavi Paomets, Mikk Tammepõld ja Ago Teppand.

"Esimene vaade Noortebändi tänavusse konkurssi on tehtud. Laekunud poolesajast demost joonistus pilt, et poolfinaalid saavad olema üllatusterohked ning sirgumas on mitu uut artisti, kelle tegemistel hoian kindlasti silma peal," märkis Taani plaadifirma No Angel Recordsi label manager ja endine Noortebändi produtsent Kristine Kebbinau.

Ta lisas, et osalejatele avanevad pärast konkurssi uued perspektiivid, ei saa välistada ka uusi algusi koostöös No Angel Recordsiga, viidates praegustele Noortebändi kasvandikele Lepatriinule ja The Boondocksile, kes nüüd juba plaadifirmaga koos tegutsevad.

Oma vaimustust Noortebändist jagas ka eelmise aasta võitja Rainer Ild, kes ütles, et see mürgel ja tähelend, mis vahetult pärast Noortebändi pihta hakkas, on sõnukirjeldamatu. "Poleks iialgi osanud arvata, et saame võimaluse üles astuda Eesti muusikaauhindadel, koos töötada Sandra Sersantiga ja esineda olulisematel Eesti festivalidel. Tänavune, 18. hooaeg saab kindlasti tulema huvitav ning mina ja Sven oleme küll põnevil, et neid kollektiive saaks ka päriselus näha," rääkis Ild.

18. korda toimuva Noortebändiga saab rohkem kursis olla Facebooki, Instagrami ja kodulehe vahendusel: http://noorteband.ee/et/.

Noortebänd 2018 võitjat ootab ligi 3500 euro suurune peaauhind.