Owe Petersell alustab tööd Vikerraadios: mind ei olnud lihtne ära rääkida

"Ei olnud väga lihtne. Täitsa tõsiselt ei olnud. Ma olin oma sisemuses kindel, et ma veel pikemat aega tahan meediast eemal olla. Mul ei olnud kunagi seda tunnet, et ei iial enam. Aga see paus päris aasta ei saanud, natukene vähem. Kui mind kutsuti Vikerraadiosse, ma ikkagi mõtlesin. Samas oli nii ahvatlev ka, ikkagi rahvusringhääling," rääkis Petersell "Vikerhommikus".

Petersell lisas, et tal hakkavad uuele saatele mõtlemisest juba kergelt käed värisema ning ei tea veel täpselt, mis saates juhtuma hakkab. "Mul on tohutu palju mõtteid, sest ma ütlen ausalt, see fonoteek, mis on rahvusringhäälingul olemas, on tõeline meepott. Kui ma mõtlen, et ma võiks kõike mängida ja kasutada, satun ma veidi segadusse ja ei suuda ära otsustada, mis kõik teha võiks," ütles ta.

Kuna tegemist on reedese saatega, püüab Petersell teha nii, et kuulamine oleks hoogne, meelelahutuslik ja heatujuline. "Ma mäletan, kui mulle uhke Kuldmikrofoni auhind anti, siis öeldi ka, et Eesti muusika kõige suurem sõber. Ma ei tea nüüd, kas kõige, aga ilmselgelt olen ma suur Eesti muusika sõber. Samas on mul nüüd võimalus mängida ka muid artiste kui Eesti artiste. Ma arvan, et see osakaal võiks tulla 50:50," lisas Petersell.

Owe Petersell on raadioajakirjanik, kes pälvis 2017. aastal Kuldmikrofoni ehk Eesti Ringhäälingute Liidu poolt väljaantud eetriajakirjaniku aastaauhinna. Ta töötas 20 aastat raadiojaamas Elmar, kus oli alates jaama esimesest päevast peale saatejuht-toimetaja ning viimased 13 aastat Raadio Elmar peatoimetaja.

Eelmisel aastal lahkus Petersell sellest ametist ning asus peale puhkepausi tööle Tallinna Botaanikaaeda. Lisaks raadiotööle on Owe Petersell juhtinud telesaateid, teinud väikeseid näitlejarolle, kirjutanud laulusõnu, osalenud lauluvõistluste žüriides.

"Owe Petersell Show" on Vikerraadios eetris reedeti kell 16-18.

28.-31. maini valib Owe Petersell ka muusikat "Vikerhommiku" rubriigis "Vana kuld".