"Tahan viia kõiki oma armsaid kuulajaid maagilisse muusikahelide maailma ja loodan kinkida publikule eredaid ja unustamatuid emotsioone, mis rikastavad hinge ja südant," sõnas Elina.

Elina lavapartneritena astuvad kontserdil üles Andrei Bogachi ja Ksenia Kuchukova, saadab orkester ÜENSO dirigent Jüri-Ruut Kanguri juhatusel. Kõlavad kuulsad ooperihitid ja tuntud armastuse duetid.

Kontserdimaja fuajees toimub Elina kuulsa Eurovisiooni lauluvõistluse seeliku ekspositsioon, kus saab lähedalt näha 52 ruutmeetrit valget kangast.

Nechayeva rääkis Klassikaraadio saates "Delta", et Eurovisioonijärgne aeg on olnud kiiremgi kui enne lauluvõistlust. "Sisemiselt pole väga midagi muutunud, aga tempo on läinud kiiremaks. On rohkem tööd ja laulmist, kuna inimestel on suurem huvi. See motiveerib olla veel parem ja rohkem töötavam, kuna kõik ootavad midagi head, erilist. Ma ei tohi alt vedada inimesi," selgitas ta.

Nechayeva on rahul, et sai ooperi ka europublikuni tuua. "See avab mõned uksed, mis on enne olnud suletud. See on väga suur tähelepanu ja üsna suur fännide hulk, mis tuleb üle terve maailma juurde. Annab ka mõnel moel kindluse, et klassika on õige tee, kuna tagasiside on olnud fantastiline," rääkis Nechayeva.

Nechayeva avaldas, et pärast Eurovisiooni on tal mitmeid läbirääkimisi ja tulemas on põnevaid koostööprojekte eurolauljatega ja klassikavallas. "Kui midagi põnevat ja kindlat on paigas, siis ma annan teada," lubas lauljatar.

Mihkel Mattiseni ja Timo Vendtiga Elina sõnul koostöö jätkub. "Me mõtlesime, et võiks tõesti midagi sarnast teha nagu "La Forza". Me anname endast kõik, et juba talveks teha midagi põnevat ja terve plaadisuuruses materjali. Hakkamegi nendega praegu mõtlema ja nuputama. Olge valmis uuteks põnevateks asjadeks," avas Nechayeva.