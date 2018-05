Kagu-Eesti tantsupidu toob Põlvasse ligi 3000 tantsijat

​Kolmanda Kagu-Eesti tantsupeo eesmärgiks on ärgitada inimesi otsima vastust küsimustele: "Mis väärtus on teineteise mõistmisel? Kas kuuldakse traditsioonide jätkumist? Miks peame üldse üksteist ja ka ennast kuulama?" Tantsud on seatud värskele popmuusikale - saab näha tantse, mis põhinevad ansamblite Trad.Attack!, Rüüt, X-Panda, Kruuv ja Klapp lugudel, aga ka Ott Leplandi ja Mari Kalkuni lauludel.

Peol osalevad tantsijad Põlva-, Võru-, Valga- ja Tartumaalt. Osalevad neidude- ja naisrühmad, eri vanuses segarühmad, seeniorid, lapsed ning noored. Esimest korda võtavad peost osa ka mudilasrühmad.

Etenduse pealavastaja ja idee autor on Kanepist pärit noor tantsuõpetaja Andre Laine, kes on olnud üleriigilisel laulu- ja tantsupeol 5.-6. klasside segarühmade liigijuht. Pealavastaja kõrval on seitse liigijuhti, enamus neist samuti Põlvamaalt või Kagu-Eestist pärit noored tantsuinimesed: Tiina Ilves, Heleri Huuse, Kristiin Kulpson, Reelika Poroson, Laura Mander, Egely pruuli, Indrek Varik, Mari Rüütli, Katrin Peil, Külliki Arjokesse ja Leili Väisa.

Tantsupeo ainuke etendus algab 27. mail kell 18 Põlva Intsikurmus.