ETV2 teemaõhtu on pühendatud Jüri Sillartile

Väljas on nädalavahetusel oodata imeilusat ilma ja tegelikult piisab ka lihtsalt sooja päikese käes peesitamisest, aga need, kes tahaksid ka mingit kultuuri- või meelelahutusprogrammi, ei pea pettuma. Nädalavahetus on täis kõiksugu erinevaid sündmusi, alustades kirjandusfestivaliga ning lõpetades südamliku dokumentaaliga Kamtšatka karudest.

"Filmitegemiseks on kõige rohkem vaja õnne, kõik muu võib olla, aga õnne peab olema," räägib filmioperaator ja -režissöör Jüri Sillart. Kas tal endal on seda õnne olnud? Miks filmitegijad elavad filmist filmini, mille nimel näevad ränka vaeva ning miks nad on nii ihu ja hingega oma elukutse juures? Sillart teab vastust. Saatejuht Katrin Vaga.

