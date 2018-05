Galerii: ERKI Moeshow 2018 peaauhinna võitis Annika Kiidron

Väljas on nädalavahetusel oodata imeilusat ilma ja tegelikult piisab ka lihtsalt sooja päikese käes peesitamisest, aga need, kes tahaksid ka mingit kultuuri- või meelelahutusprogrammi, ei pea pettuma. Nädalavahetus on täis kõiksugu erinevaid sündmusi, alustades kirjandusfestivaliga ning lõpetades südamliku dokumentaaliga Kamtšatka karudest.

Eriauhindadena pandi välja praktikakoht Roberta Eineri juures 2019. aastal, mille võitis Kerttu Reinmaa kollektsiooniga "Hand Me a Hanky". Teine eriauhind "Anatomy of Couture" - Tallinna suvekool läks Külli-Triin Laanetile ja Nele Kurvitsale , kes esitlesid kollektsiooni "HAND-IN-LOVE". Publiku lemmikuks osutus Kirke Talu kollektsioon "WICKED RAIDER".

Teise koha pälvis Päivi Leino kollektsiooniga "Atmosphere" ning kolmanda koha Laima Jurca kollektsiooniga "Creativity as a manifestation of freedom".

