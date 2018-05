Nõmme tänavafestivalil viib kontserdid ja töötoad koduhoovidesse

Ürituse eestvedaja Ülle Mitti sõnul on seekordne korraldus eelmistest veidi erinev. "Otsustasime minna tagasi oma algse mõtte juurde ning lasta särada meie inimestel, nende tegevustel ja aktiivsusel. Seekord loobusime kesksest lavast ning esinejad on suunatud avatud hoovidesse, et tutvustada külalistele meie kodukandi mõnusaid, kauneid ja rohelisi aedasid."

Seekord haarab kogukonnapidu Seljaku tänava ning selle lähiümbruse ehk Läänekaare, Pidu, A. Kitzbergi, Harku ja Hiiu-Suurtüki tänava. Avatud on ligi 30 hoovi, kus leidub põnevat nii käsitöö-, tehnika- kui ka aiandushuvilistele ning hea muusika ja toidu austajaile. Lisaks on vastavalt tavadele avatud suur tänavaturg.

Nõusoleku hoovikohvikutes akustilise kavaga üles astuda on andnud näiteks muusik ja luuletaja Henry Laks, live-elektroonika artist Argo Vals ja Von Glehni Teatri Improtrupp Ehatäht. Samuti on mitmete kohalike kollektiivide esinemisi: juhendaja Kaie Külaseppa eestvedamisel esineb kell 11.30 Hiiu staadionil Bel Canto Lastelaulustuudio ja kell 13.30 Alhambra Tantsutrupp. Kell 12 toimub jalgpalli näidistreening lastele ning kell algusega 13 on võimalik teha tuur Nõmme Kalju esindusruumides.

Päev algab kell 10 ning lõppeb kell 16. Esmakordselt on planeeritud ka avalik jätkupidu Hiiu Lounge's pühapäeva õhtul algusega kell 19, kus esinevad Heinz ja Lõõtsapoisid.