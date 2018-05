Galerii: Darja Saar lahkus ETV+ juhi ametikohalt meeleoluka peoga

Darja Saar kirjutas ETV+ veebilehel ametist lahkumist kommenteerides, et tema töösuhe ERR-iga lõppes vastastikusel kokkuleppel. "Minu isiklik seisukoht on, et teatepulga peaks minult üle võtma venekeelne ajakirjanik ja telemänedžer, kes teab, mis on vene kool, kodakondsusprobleemid ning kes igapäevaselt elab ja suhtleb oma auditooriumiga," märkis Saar.

Lähiajal hakkab ETV+ tegevust kureerima juhatuse liige Urmas Oru ning ETV+ omasaadete ja programmi tootmist juhtima produtsent Hannela Lippus, kes on kanali juures olnud selle sünnist saati.

ETV+ on Eesti Rahvusringhäälingu venekeelne telekanal, mis alustas saadete edastamist 28. septembril 2015. Darja Saar on olnud kanali peatoimetaja selle asutamisest saadik.