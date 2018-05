Karl-Erik Taukari katse tänavamuusikuna: ei saa öelda, et see oleks hea karjäärivalik

"Rollis olla oli võõras. Pulss tõusis hetkeks. Ma olen ikka täielik algaja tänavamuusik. Ausalt öeldes võttis närvi sisse," tõdes Taukar ETV "Ringvaates".

Kitarrikasti pani Taukar seemneks neli eurot ning sai pärast kaht tundi musitseerimist publikult kümme eurot.

Taukar kirjeldas, et hakkas inimestel lausa järel käima ja mõned olid sellest ka päris häiritud. "Ma ei saaks öelda, et see oleks hea karjäärivalik selle põhjal," ütles Taukar ja tõdes, et on siiski sama raha eest teinud aastate eest ka palju kontimurdvamaid töid.

Sllest, kuidas saab Taukar hakkama suurel laval, saab aimu järgmisel nädalal. Juba 1. juunil, reedel toob ETV eetrisse Saku Suurhallis toimunud kontserdi, kus Taukar andis bändiga karjääri suurima kontserdi.