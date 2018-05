"Ringvaate" kartul veel mugulaid ei näita

Aednik Maria Liivamägi kiitis, et taimed on väga jõudsalt kasvanud, sest need olid soojas ja valges kohas.

Istutades oli prognoos, et esimesed kartulid võiksid valmida jaanipäevaks. "Üldiselt jääb kasvuperiood kahe kuu paiku, aga vaadata ikka võib," julgustas Liivamägi saatejuht Grete Lõbu piiluma, milline saak on.

Kuigi kartuleid veel näha polnud, kinnitas Liivamägi, et meelt ei tasu heita. "Tundub, et on natuke liiga vara, aga kuna juurestik on arenenud, on see hea märk," oli ta saagi suhtes optimistlik.

"Ringvaade" pani kasvama ka tomartulid ehk kartulid ja tomatid ühte potti. Juba praegu oli näha, et suvise "Ringvaate" saatejuhid saavad peagi tomatitega maiustada.

Suvine "Ringvaade" on tagasi juba alates 2. juulist kuni augusti lõpuni ning saatejuhid on Anna Gavronski, Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika.