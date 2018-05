Galerii: Klassikaraadio läks kihnulastele külla

Põhjamaade valitsusjuhid koos abikaasadega kogunesid teisipäeval mitteametlikule kohtumisele Rootsi peaministri Stefan Löfveni kodukandis Höga Kustenis. Meedias on palju tähelepanu see, mida Rootsi valitsusjuht oma külalistele süüa pakkus ning mida hapusilgust ehk surströmming'ist arvasid.

Klassikaraadio algatas koolikontsertide sarja "Klassikaraadio tuleb külla" 2012. aastal. Ettevõtmist on saatnud kooliõpilaste ja õpetajate soe tähelepanu ja Eestimaa koolides on antud kokku juba 62 kontserti. Kontserdisari "Klassikaraadio tuleb külla" on pälvinud ERR-i aastapreemia.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel