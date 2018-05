Kajar Kase lahkub ERR-ist, "Ringvaate" vastutavaks toimetajaks saab Kai Väärtnõu

""Ringvaatel" on ETV programmis viimased üheksa aastat väga oluline koht. Mul on hea meel, et saate juhtimist jätkab nii võimekas juht nagu Kai, keda saate toimetus juba usaldab," ütles elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi.

"Ringvaate" põhihooaeg lõpeb täna, aga suvine "Ringvaade" on tagasi juba alates 2. juulist kuni augusti lõpuni ning saatejuhid on Anna Gavronski, Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika.

Viimased viis aastat vastutava toimetajana töötanud Kajar Kase siirdub tööle Reformierakonna kommunikatsioonijuhi ametikohale.

Kase põhjendas oma lahkumist Facebookis ja tänas kolleege. "Muidugi pean kiitma ja tänama "Ringvaate" võitluslikku kollektiivi, kes on minu viis aastat vastutava toimetaja aega ikkagi vastu pidanud, ja saadet teinud nii, et see on mu meelest ainult paremaks läinud. Mul on hea meel öelda, et Grete ja Marko on jätkuvalt Eesti parimad saatejuhid. Olen uhke selle üle, et Jüri, Hannes ja Christel on saatega esimesest hooajast kaasas ja vaimustunud, et Heleri on esimeste kuudega nendega suurepäraselt kokku sulandunud," kirjutas ta.