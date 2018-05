Flow festivalil esineb Lauryn Hill

Põhjamaade valitsusjuhid koos abikaasadega kogunesid teisipäeval mitteametlikule kohtumisele Rootsi peaministri Stefan Löfveni kodukandis Höga Kustenis. Meedias on palju tähelepanu see, mida Rootsi valitsusjuht oma külalistele süüa pakkus ning mida hapusilgust ehk surströmming'ist arvasid.

Enne soolokarjääri alustamist oli Lauryn Hill hip-hop grupi The Fugees liige, mis andis välja kaks albumit. Eriti sooja vastuvõtu osaliseks sai aga nende teine kauamängiv "The Score", mis võitis ka parima hip-hop albumi Grammy.

1998. aastal ilmunud Lauryn Hilli debüütalbum - mis on tänase seisuga ka tema ainus sooloplaat - võitis toona viis Grammy auhinda ning seda müüdi üle maailma miljoneid koopiaid, tänu millele on sellest saanud üks 1990. aastate olulisemaid albumeid.

10. kuni 12. augustini Helsingis toimuval Flow muusikafestivalil astub teiste seas üles ka legendaarne R&B artist Lauryn Hill, tähistamaks 20 aasta möödumist tema ainsa albumi "The Miseducation of Lauryn Hill" ilmumisest.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel