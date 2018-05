Vanemuise "Sweeney Toddis" süüakse inimlihast pirukaid

Lavastaja Tanel Jonas sõnas "Ringvaates", et tal on väga hea meel, kui teater julgeb katsetada ka materjalidega, mis ei ole täielikult kindlapeale minekud.

Sweeney Toddi osatäitja Priit Volmer selgitas, et nimitegelane on üks lõhestunud ja katkine isiksus, kes on elult palju vatti saanud. "See roll oli sajandi pakkumine, sest ega ooperis ei ole tihti nii huvitavaid karaktereid kui selles tükkis," ütles ta ja lisas, et ta oleks pidanud loll olema, et seda pakkumist mitte vastu võtta.

Enim on Sweeney Toddi karakter tuntud samanimelisest Tim Burtoni filmist, kus peosa mängis Johnny Depp. Mrs Lovetti osatäitja Hele Kõrve kinnitas, et ta ei ole filmi tänaseni näinud ning on sellest meelega hoidunud. "Kui tükk välja tuleb, siis ma võib-olla vaatan ära," ütles ta ja lisas, et inimlihast pirukate valmistamiseks tuleb veidi jäsemeid tükeldada, hakklihamasinasse panna ja sealt kolm korda läbi ajada.