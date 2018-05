Video: Kajar Kase katsetas enda peal elektrišokirelva

PPA eriettevalmistuse juhtivinspektor Hannes Haav selgitas "Ringvaates", et enne elektrišokirelvast tulistamist antakse võimalusel kõigepealt korraldused, siis hoiatakse ning alles pärast seda käib lask. "Päästikule vajutades lendavad padrunist välja kaks noolt seitsmekraadise nurga all, mis lendavad inimese kehasse, läbistavad naha ja tekib vooluringe."

Kajar Kaset eksperimendi käigus siiski ei tulistatud, vaid tema külge paigutati juba varem välja lastud nooled, et mitte kahjustada tema riideid ning nahka. "Tunne on sellele vaatamata täpselt sama," ütles Haav.

Elektrišoki saamise hetkel hoidsid Kajar Kaset kinni kaks assistenti, et vältida tema kukkumist. "Ma olen täiesti kindel, et sa kaotad igasuguse kordinatsioonivõime enda parema jala alt, mille tagajärjel sa kukuksid," ütles PPA eriettevalmistuse juhtivinspektor ja kinnitas, et elektrišokirelvast tuleva elektrienergiaga südame kahjustamine on pigem hüpoteetiline oht.

Viis sekundit kestnud šoki käigus kaotas Kase täielikult oma keha üle kontrolli ning kukkus assistentide abiga pikali. "See oli täiesti õudne, mingit sellist mõtet, et mul oleks mingi kontroll oma keha üle, ei olnud, kaasa arvatud selle üle, mis mu suust välja tuli," tõdes Kajar Kase ja nentis, et pärast šokki keha suriseb veidi ning on tunne, nagu oleks natuke trenni teinud. "Mitte mingil juhul ei tahaks ma seda teist korda elus tunda, see on ülimalt ebameeldiv."