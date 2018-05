Näitleja Morgan Freemani süüdistatakse seksuaalses ahistamises

16 naist süüdistavad näitleja Morgan Freemani seksuaalses ahistamises, kellest 8 on sellega otseselt kokku puutunud, ülejäänud on juhtumeid pealt näinud.

Produtsendi assistent, kes töötas 2015. aasta filmiga "Going In Style", kinnitas, et Morgan Freeman kommenteeris pidevalt tema riideid ja figuuri ning katsus tema tagumikku, vahendas CNN. Ühes olukorras püüdis Freeman väidetavalt tema seeliku alla piiluda.

Sama kinnitab filmi "Now You See Me" produktsioonimeeskonna liige, kes koges samasugust käitmust. Tema sõnul kommenteeris Freeman pidevalt tema ja teiste naissoost kolleegide kehasid. "Me teadsime, et kui puutume Morgan Freemaniga kokku, siis ei tohi kanda riideid, mis rõhutaksid meie figuuri," sõnas ta.

Näitleja Morgan Freeman on 80-aastasena üks Hollywoodi suurimaid filmitähti, kes võitis 2004. aastal parima meeskõrvalosa Oscari Clint Eastwoodi filmis "Million Dollar Baby", lisaks sellele on tal ka neli Oscari nominatsiooni.