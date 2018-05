Mariliis Jõgeva filmis muusikavideo Soomes The Rasmuse laulja majas

Lugu ise räägib sellest, kuidas inimestel on igapäevaelus väga palju kohustusi ning neil on vähe aega iseendale ja oma lähedastele. "Kõigil on kogu aeg kiire," rääkis Mariliis. "Mul tuligi mõte, et miks mitte sellest lugu kirjutada," lisas ta.

Video idee tuli režissöör Lennart Leedul, kes Mariliisiga ühendust võttis. Video on filmitud öösel ja jutustab sellest kuidas argipäevatoimetuste kõrvalt ei jää aega iseendale ning seetõttu tuleb varastada seda une arvelt.

Video filmiti Mariliisi sõbra, The Rasmuse bändi laulja Lauri Ylöneni enda disainitud majas, mis on Soome meedias palju kajastust saanud. Laurilt ja Mariliisilt on ka edaspidist muusikaalast koostööd oodata

Loo produtsent Oliver Mazurtshak kommenteeris, et tegemist on viimase singliga Mariliisi albumilt "Helerohelised huuled" ning suvel on tulemas juba midagi uut ja põnevat.