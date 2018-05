ERR Menu soovitab kirjandusfestivali ja Kamtšatka karusid

Väljas on nädalavahetusel oodata imeilusat ilma ja tegelikult piisab ka lihtsalt sooja päikese käes peesitamisest, aga need, kes tahaksid ka mingit kultuuri- või meelelahutusprogrammi, ei pea pettuma. Nädalavahetus on täis kõiksugu erinevaid sündmusi, alustades kirjandusfestivaliga ning lõpetades südamliku dokumentaaliga Kamtšatka karudest.

Kirjandusfestival HeadRead

22. mail algas taas kirjandusfestival HeadRead, mis tõstab nädalaks ajaks kirjanduse eriliselt fookusesse. Märkimisväärne on muidugi see, et kohale jõuavad mitmed viimase aja olulisemad väliskirjanikud, nende seas näiteks varjunime A. J. Finn taha peituv autor, kelle sulest ilmus 2018. aasta kindlasti üks müüduimaid romaane "Naine aknal". Samuti on kohal ulmekirjanik Michel Faber, kelle "Imelike uute asjade raamat" ilmus mõned aastad tagasi kirjastuse Varrak alt, ühtlasi saab 25. mail kinos Sõprus näha tema raamatu põhjal valminud filmi "Naha all" ("Under the Skin").

Eesti kirjanikest tasub esile tõsta vestlust Peeter Volkonski ja Lembit Petersoni vahel, kaks kogenud meest jagavad oma mõtteid ja tundeid. Samaväärne on ka kindlasti Armin Kõomägi ja Urmas Vadi vaheline jutuajamine ja mõttevahetus. Mõlema vestluse otseülekannet saab näha ka ERR kultuuriportaalis.

Loodusdokumentaal "Kamtšatka karud"

24. mail esilinastub kinos Sõprus armas ja südamlik loodusdokumentaal "Kamtšatka karud", mis räägib napilt tunniajase loo ühest karuperest ning nende ühtehoidvusest. Autor on surunud sinna sisse ka enda lavastajakätt, "Kamtšatka karud" teeb pöördeid, mis kisuvad pisara silma ja panevad heldimusest naerma. Tõeliselt mõnus vaatamine, mida tasub minna vaatama koos perega, sest lusti ja seikluslikkust on piisavalt. Juttu on filmis vähe, vaid mõned laused alguses ja lõpus, elu räägib aga enda eest.

Mõned õnnelikud on filmi kindlasti juba varem näinud - "Kamtšatka karud" linastus aasta alguses ka Tallinnas toimunud dokfilmifestivalil DocPoint, siis küll vaid mõne üksiku seansiga.

Suve suurim kassahitt "Han Solo: Tähesõdade lugu"

Kui loodusfilmid ei paku pinget, siis jõuab sel nädalal kinodesse ka selle suve üks olulisemaid suurfilme ehk järjekordne osa hiiglaslikust "Tähesõdade" saagast. Uute "Tähesõdade" puhul on aina raskem järge pidada, kas nüüd jätkatakse mingit raamlugu või keskendutatakse kellegi minevikule, kuid sel korral on lihtne - "Han Solo: Tähesõdade lugu" rändab mõtteliselt ajas tagasi, vaadates kosmoselaeva Millenium Falcon piloodi Han Solo arengut.

Varem on Solot kehastanud Harrison Ford ning ta on kindlasti üks armastatumaid "Tähesõdade" karaktereid, sel korral on tema kingades noor näitleja Alden Ehrenreich. Tema kõrval astuvad aga filmis üles Woody Harrelson, Emilia Clarke ning Donald Glover.

ERKI moeshow rändab Noblessnerisse

Kui enamasti võivad moeüritused tunduda asjasse mittepuutuvatele inimestele pelutavad, siis ERKI moeshow on aastaid seda piiri üritanud murda. Nad on lahustanud neid üritusi ümbritsevat glamuuri, asetades moeshow täiesti ootamatutesse paikadesse. Selleaastane show pidi algselt toimuma möödunud aastal avatud techno-klubis HALL, kuid paigutati hiljem ümber ikkagi Noblessnerisse, kus üritus on ka korra varem toimunud.

Sellises industriaalses keskkonnas saab näha noorte loodud moekunsti, sel aastal saab lisaks Eesti tegijatele näha disainereid nii Eestist, Lätist, Leedust, Soomest kui ka Venemaalt. Üritus toimub 26. mai õhtul kell 18.00.

Oluline on mainida seda, et pärast moeshow'd toimub samas kohas ka järelpidu, kus astuvad üles mitmed noored produtsendid ja DJ'd, nende seas näiteks hiljuti albumi välja andnud uduse elektroonika produtsent Jasperino.

Teatrisari "Sajandi lugu" viib kokku Tallinna Linnateatri ja Vana Baskini Teatri

Juba möödunud aasta lõpust alates on erinevad teatripaarid Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul koos lavastusi välja toonud, nende seas on olnud nii õnnestumisi kui ka täielikke möödalaskmisi. Projekt "Sajandi lugu" ei ole aga veel lõppenud, mõned ootamatud kooslused on hetkel proovisaalis ning näevad ilmavalgust sel suvel.

26. mail esietendub Paavo Piigi lavastatud "Miljoni vaade", mis ühendab Tallinna Linnateatri ja Vana Baskini Teatri, mis on küllalt ootamatu kombinatsioon ja kust on raske midagi oodata. Lavastuses tuleb juttu 2000. kuni 2010. aastast, mil "Eesti liitus NATO ja Euroopa Liiduga, võitis Eurovisiooni, elas üle pronksiöö ja majanduskriisi, valmistus euro tulekuks". Sellise kirjelduse on teater ise kokku pannud - tundub muidugi isegi võimatult ambitsioonikas ülesanne, et seda kõike kokku suruda...

Mängitakse aadressil Toom-Kooli 9, mis on teatripaigana midagi täiesti uut - külastajatel soovitatakse isegi soojalt riidesse panna, kuna kohas puudub küte. Lavale astuvad teiste seas Evelin Võigemast, Egon Nuter, Helene Vannari, Anne Paluver, Rain Simmul jpt.