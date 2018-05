Svjata Vatra andis Prantsusmaal eduka kontserdi maailma filmitegijatele

Madu on inimesele pigem ebameeldiv elukas. Eesti kunstiakadeemiason aga just nimelt elavate madude joonistamise praksis üks populaarsemaid.

Põhjamaade valitsusjuhid koos abikaasadega kogunesid teisipäeval mitteametlikule kohtumisele Rootsi peaministri Stefan Löfveni kodukandis Höga Kustenis. Meedias on palju tähelepanu see, mida Rootsi valitsusjuht oma külalistele süüa pakkus ning mida hapusilgust ehk surströmming'ist arvasid.

Madis Markile kukkus 9-aastaselt selga betoonplokk ja ta sattus ratastooli. Praeguseks on ta enesehaletsusest ja enesetapumõtetest jõudnud selleni, et nimetab end nüüd maailma kõige õnnelikumaks inimeseks. Tema enda sõnul tuli tal selleks esiti kogeda suurt kurbust, misjärel tekkis tal enda vastu sügavam empaatia ja arusaamine ning oskus oma olukorraga rahu teha.

Bändi mänedžer Terje Trochynskyi kinnitas, et laul on avaldatud bändi jaoks muutuste ajal. 13 aastat bändis kaasa teinud akordioni vahetas välja kitarr. "Selles mõttes on juba helipilt muutunud," rõhutas ta.

Loo keskmes on igivana teema, kus kasakas end sõjateele seab ning pisarates neid teda koju ootama jääb. Kuid kasakat ei kannusta mitte sõdimiskihk vaid teadmine, et oma kodu kaitstes loob ta helgema tuleviku oma perele ja tagasi koju toob teda usk armastusse.

Hiljuti avaldas bänd oma esimese stuudiovideo loole "Jihav kozak za Dunaj", mis on Ruslan Trochynskyi sõnul üks tuntumaid ukraina rahvalaule, mis on ka 300 aastat hiljem aktuaalne. "Isegi Beethoven kirjutas oma versiooni sellest loost. Austria saatkonnas töötas ukrainlane, Beethoven tuli suhtlema, ta laulis talle ja tegid õhtuid, kus inimesed tantsisid. Beethoven kirjutas spetsiaalselt klaveri jaoks oma versiooni," rääkis Trochynskyi. Siberist naasnud eestlased tõid samast loost inspireerituna kaasa pala "Kallimale".

Terje Trochynskyi sõnul võeti bänd väga hästi vastu. "Kohe pärast live'i tulid inimesed juurde Jaapanist ja Uus-Meremaalt, kes ütlesid, et midagi väga liigutas. Midagi väga omapärast on põhjamaine ja meeletu energia, mis ei jäta kedagi puutumata," kirjeldas Terje Trochynskyi kiidusõnu, mis bändile jagati.

Saksa plaadifirma Nordic Notes, millega bänd end esmakordselt sidus, on pühendunud just Põhjamaade muusikale. Hiljuti andis Svjata Vatra kontserdi näiteks Prantsusmaal. "Pariisis oli rahvusvaheline sõltumatute filmide festival. Ehk meie publikuks oli esimesel õhtul 30 erinevast riigist filmirežissöörid ja inimesed, kes otsivad oma filmidele muusikat," selgitas Terje Trochynskyi ETV2 saates "Eesti TOP 7".

