Teel unistuse poole: Ehh, uhhuduur stardib uuele retkele Lõuna-Ameerikasse

Kuigi Priit Kuuse ehk Wenna senine liikumisvahend Blue Green (V)Olga on rivist väljas ning jääb sellelt reisilt kõrvale, ei takista see Ehh, Uhhuduuri seltskonnal taas teele asumast.

"Kui on näha, et on pikk ja igav maastik, kasutame me võimalust ja teeme kohaliku õllega tutvust ühistranspordivõimalustega."

"Juba 22. juunil on meil lend ja, nagu ikka, Uhhuduuri loogika ütleb, et me jätkame sealt, kust eelmine reis lõppes. Aga kuna eelmine reis lõppes meil Aafrika rannikul Atlandi voogudes, siis nüüd me oleme jõudnud ujudes teisele poole Atlandit, tuleme välja Uruguays ja lähme edasi Peruu poole," ütles Kuusk.

Sel korral asuvad teele kõik uhhuduurlased ehk Mart Kuusk, Priit Kuusk (Wend), Hannes Hanso, Kristjan Prii, Liivo Niglas ja Tanel Rütman (Taniil). Küsimus on Kuuse sõnul lihtsalt selles, kes kui palju kaasa saab teha. "Alustame viiekesi, vahepeal sõidame kuuekesi, kes teab, mitmekesi lõpetame. Loodetavasti kõik saavad teha nii palju, et süda on rahul. Need, kes peavad osa etapist vahele jätma, siis kunagi tulevikus lähevad ja sõidavad üksinda järele," lausus Kuusk.

Distants on kokku üle 5000 kilomeetri, suure tõenäosusega kõike seda kahe kuu jooksul läbida ei jõuta. "Siis tuleb ikka mängu see vana hea Uhhuduuri optimeerimine, kui on näha, et on pikk ja igav maastik, kasutame me võimalust ja teeme kohaliku õllega tutvust ühistranspordivõimalustega," selgitas Kuusk. Teekonnal läbitakse Uruguay, Aregntiina, Brasiilia, Paraguay, Boliivia ja Peruu.

Priit Kuusk ehk Wend oma kahe ratta vahel Autor: Siim Lõvi/ERR

Viimati käis Uhhuduuri seltskond rattaretkel 2014. aastal, neli aastat hiljem ollakse teel Lõuna-Ameerikasse. "Eks me kõik oleme pereinimesed, tööinimesed, meil on kohustused. Tahaks ju küll teha ühe jutiga tiiru ümber maakera, aga vot ei ole võimalik," põhjendas Kuusk, et reisid toimuvad iga nelja aasta tagant. "Me ise ütleme, et nagu olümpiamängud, siis kui kõik on jälle korras kodus ja tööandjaga on läbirääkimised peetud, siis me saame jälle rahuliku südamega sadulasse istuda," lisas Kuusk.

"Ma ootan uusi kultuure, kogemusi, lõhnu, maitseid, väljakutseid mägede ja kõrbe näol, loodust ja loodetavasti me omavahel saame paremini läbi."

Iga reis on uhhuduurlaste jaoks järjekordne jupike oma unistuse täitumisel. "Tahame jõuda Ulaanbaatarisse tagasi, sealt, kust me kunagi alustasime seda väikest seiklust. Ja mine tea, me oleme ise mõelnud, et uhhuduur võiks jõuda finišisse ehk Ulaanbaatarisse hiljemalt aastaks 2050. Meil on väga palju veel sõita, me pole vist pooltki läbinud. Oleks hea, kui mõnigigi jõuaks meist sinna finišisse," tõdes Kuusk. Aastaks 2050 on mehed 70+ ning Kuuse sõnul visatakse omavahel nalja, et kui üks mees jõuabki kohale, on tal teised tuhana taskus kaasas.

Lõuna-Ameerikast ootab Kuusk, et nad võetakse vastu nagu mujalgi - avasüli ja laia naeratusega. "Ma ootan uusi kultuure, kogemusi, lõhnu, maitseid, väljakutseid mägede ja kõrbe näol, loodust ja loodetavasti me omavahel saame paremini läbi," loetles Kuusk.

Ehh, uhhuduuri seiklusi saab ETV kanalilt näha loodetavasti juba järgmise aasta alguses. "Aktuaalse kaamera" saatejuhina tuttav Kuusk kinnitas, et uudistesaade jõuab hoolimata tema äraolekust eetrisse ka suvel.

Hoia Uhhuduuri tegemistel silma peal sotsiaalmeedias.