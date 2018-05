Martti Helde: mängust saab kõik alguse

Mängud on olnud inimkonna arengus olulise tähtsusega. Ajaloolane Johan Huizinga sõnul on homo sapiensi, mõtleva inimese järglane just homo ludens ehk mängiv inimene ja seda ütles ta juba 1938. aastal, ammu enne Nintendot ja arvutimänge.

"Mäng on selline asi, mis käib iga inimese juurde, mängust saab kõik alguse. Seda on lavastuse hästi kavalalt põimitud, et mingisugustest mälusoppidest tulevad õrnad äratundmised, jõnksud käivad läbi. Need on alateadvuses või kuklas sees, need käivad rahvusega kaasas," ütles lavastuse videote eest vastutav Martti Helde "Vikerhommikus".

Lavastuses mängitakse pildiga, kasutatakse eelsalvestatud videoid ja muid põnevaid lahendusi. "Et vaatemäng oleks mänguline, püüame haakida erinevaid tänapäevaseid vahendeid. Proovime lüli leida pärimusliku ja tänapäevase vahel, proovime digi ja folgi vahel leida mingisugust joont, mis publikut kõnetaks," selgitas Helde.

"Eesti mängud. TÖNK" on lavastus, milles muusikal on täita keskne roll. Laval on ansambel Trad.Attack!, kelle looming on tihedalt seotud meie rahvapärimusega.

"Eesti mängud. TÖNK" valmib Eesti kontserdi ja Von Krahli teatri koostöös. Lavastaja Peeter Jalaka jaoks on see kolmas kokkupuude Eesti mängudega. Eelmised olid "Eesti mängud. Kaelkirjak liigub edasi" 1990. ja "Eesti mängud. Pulm" 1996. aastal.

"Eesti mängud. TÖNK" esietendub Tartu Raadi lennukiangaaris 10. juunil kell 20.00.