Finaalis astusid võistlustulle tiimid Biofire, FoodDocs ja UpSteam. Kaheksa kuuga jõudsid meeskonnad ideest päriselt toimiva ettevõtteni ning finaalis oli kolmel võistkonnal viimane võimalus oma tulemusi ja arenguid ette näidata.

FoodDocs on loodud selleks, et toidukäitlejate elu lihtsamaks muuta. FoodDocs aitab kohustuslikud toidu käitlemiseks vajaminevad dokumendid teha nõuetele vastavaks ja seejuures ka paberivabaks, seda kõike vähem kui ühe tunniga. FoodDocsi digitaalne enesekontrolliplaan hakkab kasutaja jaoks ise tööle. Kui mõni kohustus hakkab lähenema, annab FoodDocs sellest teada. Samuti hoitakse kasutajat kursis ainult tema kohta käivate regulatsioonide muudatustega. Kui tuleb aeg esitada dokumendid inspektorile, võib olla kindel, et kõik asjad on tehtud ja vastavad nõuetele.

Võitja sai auhinnaks 30 000 eurot.

Biofire on loonud täiesti uudse, tervisliku ja ohutu mooduse tule süütamiseks. Biofire süütegeel on alternatiiviks süütevedelikele, -kuubikutele ja teistele analoogsetele materjalidele. Toodet saab neljal aastaajal – suvel grilli süütamiseks, külmemal ajal kamina või ahju kütmiseks ja mis tahes muul ajal lõkke läitmiseks. Biofire süütegeel ei sisalda naftat, põlemise käigus ei teki kahjulikke jääkaineid, aurud on akumuleerunud ning süttimine rahuliku iseloomuga. Tänu efektiivsusele ja väiksemale materjalikulule on süütamiste arv seitse korda suurem kui süütevedelikel. Lisaks tavatarbijatele suunatud süütegeelile toodab Biofire ka toitlustusettevõtetele fondüü- ning militaarvaldkonda matkageele.

UpSteami kasutajad ei pea enam kunagi ise pesulas käima, vaid autopesu tuleb hoopis sinu juurde. Pesu on võimalik tellida nii koju, kontorisse või kus iganes autoomanik viibib ja seda aegasäästval viisil: telefonist. Samuti on võimalik koostada iseendale sobiv pesugraafik, ikka selleks, et alati puhta autoga sõita saaks. UpSteam peseb autosid loodussõbralikult auruga.

Teine ja kolmas koht said auhinnaks vastavalt 15 000 ja 5000 eurot.

