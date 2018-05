BBC seriaali uus Hercule Poirot on John Malkovich

Madu on inimesele pigem ebameeldiv elukas. Eesti kunstiakadeemiason aga just nimelt elavate madude joonistamise praksis üks populaarsemaid.

Põhjamaade valitsusjuhid koos abikaasadega kogunesid teisipäeval mitteametlikule kohtumisele Rootsi peaministri Stefan Löfveni kodukandis Höga Kustenis. Meedias on palju tähelepanu see, mida Rootsi valitsusjuht oma külalistele süüa pakkus ning mida hapusilgust ehk surströmming'ist arvasid.

Madis Markile kukkus 9-aastaselt selga betoonplokk ja ta sattus ratastooli. Praeguseks on ta enesehaletsusest ja enesetapumõtetest jõudnud selleni, et nimetab end nüüd maailma kõige õnnelikumaks inimeseks. Tema enda sõnul tuli tal selleks esiti kogeda suurt kurbust, misjärel tekkis tal enda vastu sügavam empaatia ja arusaamine ning oskus oma olukorraga rahu teha.

Raamatus "ABC mõrvad" annab roimar isiklikult Poirot'le teada, kus ja millal toimub järgmine mõrv. Esmapilgul tundub, et tegemist on hulluga, kes tapab suvaliselt tähestiku järjekorras. Peagi aga selgub mõrvari kurikaval plaan, kuidas vett segada.

Belgia detektiiv Hercule Poirot on kirjanik Agatha Christie loodud tegelaskuju, kellest ta on kirjutanud 33 romaani, ühe näitemängu ja rohkem kui 50 lühilugu, mis ilmusid ajavahemikus 1920 kuni 1975.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel