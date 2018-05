Sindi gümnaasiumi aula mahutas kuulama 7. kuni 11. klassi õpilased. Pärnumaa koolides esinevad 21 aastat viiulit mänginud Linda-Anette Verte ning 18-aastased tromboonipuhuja Kaspar-Oskar Kramp ja klaverimängija Arko Narits.

Muusikud valisid esitamiseks palasid, mis kõnetavad ühtviisi nii noori kuulajaid kui ka kogenud kontserdikülastajaid. Esimese loo järel said noored teada, et klassikalise muusika esitamise ajal pole üldjuhul sobiv kaasa plaksutada. "Aga kui kõlab temperamentne "Radetski marss", siis soovitan kaasa plaksutada," õpetas Arko. "Radetski marss" sai nime väejuhilt, kes oli ühelt edukalt lõppenud lahinguväljalt naasnud. Selle üle oldi sedavõrd uhked, et Strauss kirjutaski marsi. Kui lugu esmakordselt tähtsatele inimestele esitati, hakkasid nad juba mängimise ajal plaksutama.

Noortele lähenesid muusikud oskusliku naljatlemisega, mis paratamatult teritas kuulajate tähelepanu. Enne viiuli ja trombooni duot küsis Kaspar-Oskar, kas keegi on näinud ja maitsnud suhkruploomi. "Kui jah, siis andke ka meile teada." Aga nad esitasid suurepärase loo suhkruploomist veel enne seda nägemata ja maitsmata. Kontserdi lõpetas tsardas, mis mõjus nii hästi, et publik aplodeeris esinejad lavale tagasi. Korduslugu siiski ei esitatud, aga meelsasti vastati õpilaste mitmetele küsimustele.

Kaspar-Oskar ütles 45 minutit kestnud musitseerimise järel, et pärast koolikontsertide tuuri lõppemist ollakse rampväsinud, kuid heas tujus, millega minnakse magama sügavasse unne. Sindi gümnaasiumi direktor Ain Keerup kutsus kolmikut tagasi, sest märkas kolme olulist asja, mida väga sageli laval ei kohta. "Esiteks väga head noored muusikud, väga hea muusika ja kolmandaks see võrratu meeskonna töö, mida loodetavasti ka kõik märkasid. Kui tänapäeval käib noorte meeskonnatöö telefonis ja tugevas nihkes loomupärasest suhtlusest, siis teie puhul räägivad muusikariistad rohkem kui kõik muu," arutles Keerup.

Linda-Anette tunnustas seevastu väga head Sindi gümnaasiumi kuulajat. "Koolis on küll väga tore mängida, aga samas on üldjuhul koolipublik väga raske kuulaja. Oleme teile väga tänulikud, et pälvisime teie märgatava huvi ja tähelepanu," lisas Linda-Anette.

