Madude joonistamise praksise eestvedaja: see on meditatiivne nauding

Madu on inimesele pigem ebameeldiv elukas. Eesti kunstiakadeemiason aga just nimelt elavate madude joonistamise praksis üks populaarsemaid.

"Minu jaoks on see meditatiivne nauding puht vormiliselt," ütles "Ringvaatele" Eesti kunstiakadeemia joonistamise stuudio juhataja Ülle Marks.

Marks tunnistas, et on olnud ka õpilasi, kes üle ukseläve madude joonistamise klassi pole astunud. "Jah, see tund on täiesti vabatahtlik."

"Vaadates tundengite uudishimu ja naudingut, ma kujutan ette, et need tulemused tulevad mõne aja pärast. See arusaam looduse disaini imelisusest on kõige olulisem."

Marks ei oska öelda, kas lihtsam on joonistada inimest või madu. "Kuidas kellelegi. Kes keda armastab."

Eesti kunstiakadeemia keraamikatudeng Karola Mahhova märkis, et madude iseloomulikku liikumist on edasi anda päris keeruline.