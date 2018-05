Katrina Kalda: keel, milles ma mõtlen, sõltub kohast, kus ma olen

"Ringvaate" otsestuudios käis külas Prantsusmaa elav kirjanik Katrina Kalda, kelle puhul ei teagi, kas teda nimetada eesti või prantsuse kirjanikuks. Ta ise peab end prantsuse kirjanikuks, kuivõrd prantsuse keel on tema igapäeva- ja kirjanduskeel. Kuid see, mis keeles ta mõtleb, sõltuvat siiski ikkagi olukorrast.

"See on vist see alatine küsimus [kas ma olen prantsuse või eesti kirjanik] ja seda küsitakse isegi Prantsusmaal. Kuna mu esimesed raamatud vähemalt olid eesti keeles, siis see tekitas sellist kerget segadust, et kust ta tuleb ja kuhu ta kuulub. Aga mina ikka arvan, et kirjanik on selle maa kirjanik, mis keeles ta räägib. Kuna ma olen valinud prantsuse keele kirjutamiseks, siis mulle tundub, et see kuulub sinna prantsuse kultuuriruumi," rääkis Kalda "Ringvaatele".

Kalda kolis Prantsusmaale elama siis, kui ta oli 10-aastane. See, mis keeles ta mõtleb, oleneb kohast, kus ta asub ja kellega ta räägib. "Ja mis raamatut ma loen. Muidugi igapäevaelus Prantsusmaal ma mõtlen kindlasti prantsuse keeles," märkis Kalda.

"Aga kui ma satun rääkima eestlastega või eesti keeles lugema või kui ma näiteks praegu siin Tallinnas olen, siis muidugi mul lülitub see aju kuidagi teisele poolele üle ja siis ma mõtlen ikka eesti keeles. Kuigi see eesti keel ei ole mul enam ilmselt nii lähedal või nii sorav kui võib-olla prantsuse keel, mis on ikka see igapäeva- ja ka kirjanduskeel."

Kuivõrd Prantsusmaal prantsuse keeles kirjutajaid on tõenäoliselt kordades rohkem kui eesti keeles kirjutajaid, tekib küsimus, et miks Kalda peab heaks just nimelt prantsuse keeles kirjutada. Lihtsam oleks eesti keeles läbi lüüa.

"See tundus mulle tõesti väga loomulik, sest tegelikult isegi juhtus vist asi niimoodi, et kui ma Prantsusmaale sattusin, siis ma alguses väga palju ei rääkinud ja ma hakkasin kohe kirjutama. Hästi vigases prantsuse keeles, sest prantsuse keeles see õigekeel on hästi keeruline. Kuidagi sai see asi niiviisi käima, et see prantsuse keel oli kohe kirjanduskeel. Ma õppisin seda keelt ka juba siis, kui ma oskasin lugeda. See seostus just nimelt luulega, romaanidega. Kogu selle maailmaga, mida raamatud loovad."

Praeguseks valdab Kalda prantsuse keelt enda sõnutsi täielikult. "Kindlasti paremini kui eesti keelt."

Katrina esineb festivali HeadRead raames reedel, 25. mail kell 19 Kirjanike maja musta laega saalis.