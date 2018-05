Kaubandustöötaja: tööpäeva jooksul on vabalt võimalik maha kõndida 50 kilomeetrit

Tervise Arengu Instituudi viimase uuringu põhjal selgub, et liigub täiskasvanutest piisavalt ehk vähemalt 30 minutit päevas vaid 7 protsenti inimestest. Aga samas on neid, kes teevad päeva jooksul selle hulga mitmekordselt tasa. Näiteks kaubandustöötajate seas leidub väidetavalt ka neid, kes ühe tööpäeva jooksul isegi 50 kilomeetrit maha käivad. Kui palju päriselt näiteks Prisma töötaja päeva jooksul samme teeb?

"Umbes 11–15 kilomeetrit. See on 15 000 sammu," rääkis "Ringvaatele" Prisma kaubandusteenindaja Fridrix Ingar. Ajaks, kui tööpäev oli kestnud paar tundi, oli Fridrixil koos juba viis kilomeetrit. "Kõige kiirem on pealelõuna, kell 12."

Poe pindala on tõesti suur – umbes 6000 m2, seega 15 kilomeetrit 8 tunniga läbi käia ei tundugi nii utoopiline. "See inimene, kes töötab infoletis, ta peab oskama kõike – kassas, infos, tundma kaupa, aidata inimesi."

Fridrixi sõnul on kõige enam liikumist just kassas. "Niimoodi vaadates, et inimene istub ja skannib toodet, tundub, et ei ole midagi rasket. Aga te proovige terve päev istuda ja siis skannida toodet. Sealt tulevad rasked kastid, õllekastid, ja suured asjad, jalgrattad. Talvel kuused ja mis iganes."

Ta tunnistas ka, et tööpäeva jooksul tuleb pidevalt peale soov maha istuda. "Ma olen ka ju inimene. Hommikul tuled tööle ja tund aega töötad ning mõtled, et ikka olen väsinud, aga kui sa teed kiiresti tööd, siis sa ei mõtle ja see väsimus läheb üle." Fridrix joob tööpäeva jooksul ära väga palju vett. "Võib-olla see aitab."

Tema sõnul on iga päev hea tööpäev. "Sest ma pärast tööd lähen trenni ja siis lähen koju." Jah, pärast tööpäeva jaksab Fridrix veel trenni minna. "Spordiklubis käin jõutrennis. Miks ei jaksa? See tundub jah, et pärast tööd see on raske, aga ma ütlen endale, et mine-mine tee natuke ja siis lähen."

Sikupilli Prisma tegi hiljuti otsuse, et edaspidi ollakse lahti 24 tundi ööpäevas. Ka öötunnid ei anna teenindajatele liikumisest just hõlpu.

"Kui mina töötasin, siis kella kolmeni oli ikka mass. Pärast seda inimesed käivad, , aga mitte eriti palju. Nad tulevad ostavad sellised asjad nagu, mis isa on unustanud – mähkmed või mis iganes, sellised väikesed asjad. Kell kuus hommikul hakkavad tulevad need, kes öösel töötasid. Nad tulevad siia poodi, ostavad endale süüa ja siis lähevad koju," kirjeldas Fridrix ööelu Sikupilli Prismas.

Töötajate endi suhtumine ööpäevaringsusesse on tema sõnul nii ja naa. "Eriti öösel ei taha töötada. See mõjub tervisele ka, ma ei ole nii noor ka. Aga teisest küljest vaadata seda kui ostja – ma tulen poodi mis kell ma tahan. Võtan seda, mis ma tahan. Ei ole vaja mõelda selle peale, et ma ei jõudnud õhtul süüa osta."

Kui tööpäeva lõpuni on jäänud paar tundi, on samme kogunenud juba omajagu – üle 10 000. Fridrixi sõnul on võimalik, et mõned kaubandustöötajad kõnnivad tööpäeva jooksul maha 50 kilomeetrit. "Vaadates näiteks meie kärumehi. Nad liiguvad 8 tundi kogu aeg ringi, tassivad neid kärusid ja korve. See tuleb kokku. Mul oli ka ükspäev kärude-korvide päev ja ma tegin kokku umbes 45 kilomeetrit." Aga see ei ole üldse tema isiklik rekord. "Kõige rohkem oli vist umbes 47."

Tööpäeva lõpuks sai Fridrix kokku veidi enam kui 14 000 sammu.