Loomingulisel pausil olnud Go Away Bird avaldas uue singli

Mõnda aega loomingulisel pausil olnud Go Away Bird tuli uue materjaliga tagasi muusikaorbiidile.

Go Away Birdi ja Pia Frausi eestvedajad Stanislav Bulganin ja Rein Fuks panid medikad ühte karpi ning selle tulemusena valmis suvise meeleoluga sündipop lugu "Red blur on my dress". Viimati avaldas Go Away Bird loo novembris.

Laul on salvestatud Tallinnas Rein Fuksi Seksound stuudios ja selle miksis kokku Martin Kikas Tartus Ö Stuudios.

Pia Fraus on Eesti edukaim shoegaze-bänd alates 1997. aastast ning on praegu Kanadas tuuril.