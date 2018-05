Hooaja viimane "Suud puhtaks" kutsub televaatajaid uuenduslikul moel kaasa rääkima

Täna päev läbi saab rahvas kaasa rääkida, osaledes mitmel saate teemalisel hääletusel. Saate ajal saavad televaatajad oma emotsioone väljendada terve programmi vältel, valides nelja emotsiooniikooni vahel. Interaktsioonideni jõuab televaataja täna õhtul läbi ERR-i portaali või lehel Clappy.live.

Saatejuht Urmas Vaino leiab, et publiku arvamus on oluline ning televaatajal peab olema võimalus oma arvamuse avaldamiseks. "Arutelusaade "Suud Puhtaks" on rahva saade. Siin me võtame ühiskonnas olulised teemad pilbasteks lahti ja püüame päriselt mõista kõiki osapooli. Meile on tohutult oluline teada, mida meie vaatajad mõtlevad, millised on nende seisukohad ja hoiakud. Me oleme jõudumööda püüdnud neid ka välja uurida ja saates arvesse võtta, kasutades selleks erinevaid digikanaleid, " selgitas Vaino.

ERR-i päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kala lisas, et teles ja meelelahustusäris käib pidev võitlus publiku tähelepanu pärast. "ERRi tele- ja raadiokanalid on pühendunud sellele, et pakkuda publikule alati uut ja põnevat. Selleks võtame kasutusele lahendusi, mis võimaldavad publikut kaasata ning nende tähelepanu teleekraanidel hoida. Samal ajal on suurteks konkurentideks sotsiaalmeedia ja teised digikanalid, kuna üle 80 protsendi televaatajatest kasutab paralleelselt ka nutiseadmeid," märkis Kala.

Clappy.live on Eesti startup, mis sündis iduettevõtete kiirendis Elevator Startups. Clappy ehitab platvormi televisioonile, et live-saated saaksid oma vaatajaid rohkem ja efektiivsemalt kaasata.

Hooaja viimane "Suud puhtaks" on ETV eetris täna, 23. mail kell 20.45.