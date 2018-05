Florida linna ohuteade hoiatas elanikke zombide eest

Pühapäeval kella kahe paiku öösel edastatud ohuteates teatati elektrikatkestusest ja zombihäirest Lake Worthi ja Terminuse asulates. Terminus on väljamõeldud asula telesarjast "Elavad surnud", vahendasid UPI ja Guardian.

"Äärmuslikust zombitegevusest põhjustatud elektrikatkestus puudutab nüüdseks 7380 klienti. Elektrivarustuse taastamise aeg teadmata," seisis teates.

Teade oli osaliselt ka õige, sest pühapäeva hommikul oligi linnas suur elektrikatkestus, mis puudutas umbes 7880 klienti. Elektrivool taastati 27 minuti jooksul.

"Me uurime teateid, et süsteem mainis zombisid," selgitas linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Ben Kerr. "Ma tahan rõhutada, et Lake Worthis ei ole praegu mingit zombitegevust ning me vabandame selle teate pärast."

Hetkel ei usu linnavalitsus, et libateate eest vastutaks mõni linnavalitsuse praegune või endine töötaja.