Adeele Sepp lapseootusest: elu ei jää sellest seisma

Naine kinnitas "Vikerhommikus", et pole näitlejaametit varna visanud. "Lihtsalt on elus selline periood praegu, kus ma saan ja tahan tegeleda rohkem ka muusikaga," avaldas Sepp.

Seriaali- ja teatrinäitleja valmistub emaks saama, kuid ei lase end elumuutustest hirmutada, pigem keskendub sellele protsessile ja perioodile, mis elus käib. "Ma lihtsalt naudin seda aega, andes endale aru, et elu ei jää sellest seisma ja ma tahan teha neid asju edasi, mis mulle on tähtsad. Ma arvan, et see pisike inimene, kes saabub, ainult toetab mind sel teel. Ma ei näe seda mingisuguse takistusena," ütles Sepp.

Pigem on laps tõestanud juba kõhus olles, et temast on abi otsuste tegemisel. Adeele meenutas põnevat seika, kui harjutas bändiga oma uut laulu "Aiavärav". "Loo kestel leidsime ühe väga ilusa käigu, mis mind kohe haaras. Ja siis kõhus hakkas mul pisike selle sama käigu peale nii hirmsasti kaasa tantsima, ma ütlesin, et nonii, poisid, see on märk. Nii hakkame edaspidi kontrollima, mis jääb," naeris ta.

Tiheda graafikuga näitleja on suure osa oma rollidest teistele näitlejatele üle andnud ning Sepa sõnul on teatrit väga põnev kõrvalt jälgida. "Mulle meeldib see, et ma saa nüüd istuda publiku hulka ja keskenduda, vaadata üle, millega ma olen tegelenud ja millega meie teater või Eesti teater üldse tegeleb," tõdes ta.

Muusikale pühenduv Sepp annab suvel Südamefestivalil kontserdi oma uhiuue bändiga, kuhu kuuluvad Kaarel Kuusk klahvpillidel, Marvin Mitt elektrikitarril, Jaan-Eerik Aardam akustilisel kitarril, Indrek Mällo basskitarril ja Karl-Markus Kohv löökpillidel.

Muusikat on Sepp kirjutanud 12-aastasest saadik ning tõdes, et kui avastas teismeeas kitarri, hoogustus ka muusikategemine. "Niimoodi on neid laule kaustikutäis kogunenud. Nüüd on lihtsalt see aeg, kus ma tunnen, et ma pean ühe etapi endast välja saama. Need teismeea lood purki panema ja neid tänapäevases vormis oma bändiga tegema," selgitas Sepp, miks oma vaba aja taas muusikale pühendab.

Südamefestivalil astub Sepp üles 15. juulil ning pärast seda keskendub bänd plaaditegemisele.