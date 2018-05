Nickelback annab reedel Tallinna lauluväljakul oma esimese kontserdi Eestis

Kanada rokkbänd Nickelback on üks maailma edukaimaid rokkbände, kelle suurele tuntusele pani aluse gigahitt "How You Remind Me", mida on mainekas muusikaajakiri Billboard nimetanud kümnendi parimaks rokklauluks. Tallinna lauluväljakul toimuval Baltikumi ainsal showl on bänd lubanud ette kanda kõik oma kullavaramusse kuuluvad hitid.

Lauluväljaku väravad avatakse külastajaile 25. mail kell 18.00 ning ajakava näeb välja järgmiselt:

19.00 The Blackmordia

20.15 Shanon

21.45 Nickelback

Kontserdikorraldaja soovitab tulla kõigil kontserdipaika ühistranspordiga. Koju palutakse jätta vihmavarjud ja kõik kontserdil mittevajalikud esemed.