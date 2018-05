Sindi Gümnaasiumi lugu ulatub tagasi 1837. aastasse, mil Sindi vabriku omanik J. C. Wöhrmann avas välismaalastest töötajate lastele elementaarkooli. Tulevases ministeeriumikoolis tegutses Eesti esimese muusika eriklassi puhkpilliorkester, samuti mindi esimestena vabariigis üle kabinetsüsteemile. 1997. aastast kannab kooli Sindi Gümnaasiumi nime. Siin tegutseb erinevaid huvi- ja spordiringe võrkpallist poksini. Valida saab mitme valikaine vahel: kaubandus, hotellindus, turismindus, meedia. Kooliga ühes majas töötab ka muusikakool.

Häädemeeste Keskkooli ajalugu arvestatakse alates 1854. aastast. 1964. aastal valminud koolihoone läbis 2005. aastal kapitaalremondi. Koolimaja juurde kuulub suur aed ja korralik spordisaal, mis on avatud kogu valla elanikele. 2017. aasta alguse seisuga õpib koolis 174 õpilast, klassikomplekte on 12 ja õpetajaid 28 (s.h koolijuhid). Keskkooli läheduses asub Häädemeeste muusikakool, mis alustas tegevust 1992. aastal kolme erialaga. Praegu õpib koolis 44 õpilast kõigist Häädemeeste valla üldhariduskoolidest, on ka täiskasvanud õppureid. Erialadeks on klaver, akordion, klarnet, trompet, saksofon, viiul. Viimastel aastatel õpitakse siin ka mandoliini ja kitarri erialal. Õpetajaid on koolis 10.

Audru Kooli lugu algab aastast 1687, mil B. G. Forseliuse seminari lõpetanud Reinu käe all õppis Audrus 17 poissi. Audru Kooli nimi tuli 2013. aastal, kui põhikooliga liideti Audru Huvialakeskus. Õppeaastal 2017/2018 õpib kooli 19 klassikomplektis kokku 290 õpilast, kellele jagab teadmisi 33 õpetajat. Lisaks traditsioonilisele põhiharidusele on võimalik kõikidel soovijatel omandada huvikooli muusika- ja/või kunstiosakonnas väga heal tasemel huviharidust. Huviharidust omandavaid õpilasi on 176 ning neid juhendab 13 õpetajat. Audru Kool on ka tervist edendav kool, kus pakutakse maitsvat ja tervislikku toitu.

Kihnu Koolis õpib praegu 29 õpilast 1.-9. klassini. Õpilased mängivad pille, õpivad kihnu keelt ja kannavad rahvarõivaid. Kihus on haridustöö alguseks juba 18. sajandi keskpaik. Aasta l863 asutati nelja õppeaastaga kirikukool. Peale mõisa likvideerimist asus kool mõisahoonesse, mis 1892 lammutati ja mille materjalist ehitati kiriku lähedusse koolimaja, milles kool töötas 1972 aastani. Kihnlaste hulgas võrsus palju meremehi. Ainsana enne I Maailmasõda veidi rohkem haridust saanud meremeheks oli kaugsõidutüürimees Jaan Uuetoa, kõige kuulsamaks aga tema vend Enn Uuetoa - kihnu Jõnn (1848-1913), samuti kunstnik Jaan Oad.

Jõõpre Kool asub Pärnu maakonnas, Jõõpre külas. Kooli olemasolu mainiti esimest korda juba 1766. aastal, kuid regulaarselt haridust hakati andma aastal 1876. Veidi hiljem valmis Jõõpre kiriku kõrval koolimajaks ehitatud hoone. 1935. aastal ehitati Jõõpre mõisa alale uus koolimaja. Kool kandis vahepeal (näiteks 1992) nime ka Jõõpre Põhikool. Praegu kasutatav koolimaja valmis 2001. aastal. Aastast 2012 kannab kool nime Jõõpre Kool. Käesoleval ajal õpivad Jõõpre Koolis Jõõpre, Lavassaare, Ridalepa, Oara ja Lemmetsa lapsed. Jõõpre kooli sümboliks on öökull, kelle kujukesi ja pilte kohtab terves majas.

Kontserdid Pärnumaal ja Kihnus:

22. mai kell 10 Sindi Gümnaasium

22. mai kell 13 Häädemeeste Keskkool

23. mai kell 9.50 ja 10.45 Audru Kool (Klassikaraadio salvestus)

23. mai kell 16 Kihnu Kool

24. mai kell 12.45 Jõõpre Kool

Kava:

* Johann Strauss sen. – "Radetzky marss"

* Rasmus Puur - "Kevade" tsüklist "Aastaajad"

* Frédéric Chopin – Etüüd op. 25 nr 11 "Talvetuul"

* Pjotr Tšaikovski - "Suhkruhaldja tants" balletist "Pähklipureja"

* Ester Mägi - "Hoogsalt" tsüklist "Kuus eesti rahvaviisi"

* Johannes Brahms – Ungari tants nr. 5

* Claude Debussy - "Kuuvalgus"

* Vittorio Monti – "Czardas"

Klassikaraadio algatas koolikontsertide sarja "Klassikaraadio tuleb külla" 2012. aastal. Ettevõtmist on saatnud kooliõpilaste ja õpetajate soe tähelepanu - seni on Eestimaa koolides antud juba üle 60 kontserdi. Kontserdisari on pälvinud ERR aastapreemia. Sarja toetab Eesti Kultuurkapital.