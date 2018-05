Galerii: Harry ja Meghan osalesid pärast pulmi esimesel ametlikul üritusel

Teisipäeval tähistati Buckinghami palee aias prints Charlesi 70. sünnipäeva. Kohal oli ka värske abielupaar, kes tegi oma esimese avaliku etteaste kolm päeva pärast pulmi, vahendas Fox News.

Teisipäeval toimunud pidustused toimusid mitu kuud enne prints Charlesi tegelikku sünnipäeva 14. novembril. Sündmusel tähistati Charlesi seniseid saavutusi.

Üle 6000 inimese erinevatest hetegevusprojektidest, millega Walesi prints Charles on seotud, kogunes peole, et tema sünnipäeva tähistada.

Südamliku kõne pidas peol ka Charlesi poeg Harry. "Sa oled inspirerinud mind ja Williamit ning täna siin ringi vaadates on selge, et me pole ainsad," ütles Harry lisades, et isa on oma tööga muutnud paljude inimeste elu.

Harry ja Meghan pole veel pulmareisile sõitnud ning on selle lükanud edasi teadmata kaugusesse. Kuninglik paar pole meediale avaldanud, millal ja kuhu neil on plaan minna. Paar elab Kensingtoni palee külje all paiknevas Nottinghami maamajas.