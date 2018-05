Artjom Savitski avaldas uue loo "Kosmos"

Savitski sõnul on ta muusikastiil esimese albumiga võrreldes tänapäevasemaks muutunud ja nii kaasas ta "Kosmosesse" räppar Kennethi. "Mina ei oska niimoodi räppida, et ei laula aga kasuta nooti. Aga Kennethiga on see tegelikult meil juba kolmas lugu koos, meil on sünergia alati toiminud," ütles Savitski.

Sarnaselt "Kosmosele" on artistil ka järgmistele lugudele plaanis videod toota, sest liikuv pilt avab loo tausta paremini. "Kuna muusikat ja sõnu on võimalik mõista täiesti erinevalt, siis video tõlgendab autori või artisti ideed. Samas ma arvan, et äge video annab muusikale just emotsioonide poolest väga palju juurde," selgitas Savitski. "Selle konkreetse video filmis Lauri Pedaja ja ideed tulid meil kahepeale. Tema on ka sel korral suur taustajõud."

Seejuures ei välista Savitski, et üks ta uutest singlitest tulebki duetis naisvokalistiga, lauljatari nimi on aga veel lahtine.