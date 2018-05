"Ringvaade" otsis tuvipoegi

Müsteerium, kas tuvidel on tibusid või kooruvad nad munast täiskasvanuna, on saatnud inimest ilmselt ajast, kui inimeseloomad maalt linna elama kolisid. Kõige loogilisem tundub tuvipoegasid tänapäeval otsida tuvide pesitsuspaigust. Pealinnades on sellised erinevad pööningud, eriti aga Noblessneri kuivdokk, kus parasjagu käib suur tuvitõrje erioperatsioon.

Tuvimehed, kes selle kevade Tallinna suurimat tuvikriisi reguleerima on kutsutud, on ise veendunud linnusõbrad. Eero Eikinen on tuviringkondades tuntud kollektsionäär, kelle puhul nagu ikka elus juhtub, sai suurest huvist ja lapsepõlvehobist pikapeale elukutse. Eero nentis, et Noblessneris tuvide püüdmine on "päris suur amps".

"Kuna uksed lähevad kinni, avad lähevad kinni, välja nad enam ei saa, siis ongi see, et mis edasi saab?" selgitas Eero "Ringvaatele", miks tuvid on vaja hoonest kinni püüda. "Surevadki siin ära ju."

Tuvide jaoks on Noblessneri kuivdokk kodukoht. "See on täiesti kodu, siin nad pesitsevad ja elavad. Kui me need siit kätte saame, laseme vabadusse, enam sisse nad ei saa siia, leiavad uued kohad."

Tuvipesaks piisab Eero sõnul täiesti 15x15 kohast. "Ma ei oska ise ka öelda, miks see nii on, aga mõnikord on nii, et mõni tuvi teeb selle pesa täitsa uhke, mõnel on aga lihtsalt kaks või kolm oksa ja kõik."

Ta selgitas ka, et kui üks pesakond tuvisid hakkab juba küpseks saama ja lehvitab tiibasid, siis tegelikult on uus pesa juba selleks ajaks selle kõrvale tekkinud. "Ei ole sellist momenti, nagu me oleme harjunud, et kevad on käes ja nüüd hakkavad linnud paarituma. Tuvide puhul nii ei ole. Kui on soe, siis nad panevad 24 tundi järjest."

Aga kus on tuvipojad?

"Kodutuvi on selline lind, kes võib peaaegu aasta ringi pesitseda, kui tingimused on sobivad. Kaks kuud võtab aega. Kaks ja pool nädalat nad hauduvad oma mune ja pojad on veel pesas veidi üle kuu. Praegu neid poegadega pesi peaks küllalt olema, aga linnapildis veel noori ei pruugi näha," selgitas ornitoloog Peep Veedla.

"Kuna nad on pesas üle kuu aja, et eks nad lahkuvad pesast ikkagi siis, kui nad on suureks saanud, aga eks natukene seda õrna sulge ole ikka noortel esialgu rohkem näha kui vanadel," lisas Veedla.