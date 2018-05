"Üks aasta jäi vahele, sest siis oli kipsis ja ei lubatud starti. [Ise tahtsin minna] karkudega jah. Ma olen karkudega kõige pikema maa 29 kilomeetrit käinud," rääkis "Ringvaatele" Benno ise.

Viimane kord, kui "Ringvaade" Bennol külas käis, siis ütles ta, et tal on kogunenud 13 666 kilomeetrit. Paari viimast aastat ei ole Benno kokku võtnud, aga ta arvab, et neid on üle 14 000. "See on võistlustel. Trennis peaks olema üle 200 000. Mida pikem maa, seda parem enesetunne on."

Teinekord peab Benno ka pikemat vahe. "Eile ei jooksnud ja täna ei ole ka jooksnud. Ega mul mingisugust plaani ei ole. Nii kaua, kuni olen võimeline[, jooksen]."

Need tuhanded kilomeetrid ja võistlused ei ole tulnud härra Bennole lihtsalt. Täitsa ilma vaevata on ta saanud joosta vaid paar viimast aastat. Tervisenäitajate järgi ei tohiks aastaid koormusastma käes kannatanud mees sugugi nii aktiivne olla.

"Mul on selline patakas neid arsti ärakirju, aga ega mina ei kuula. Mina olen selline pujään. Reet Linna möödunud aasta käis [mul külas ja] vaatas-luges kõik [ärakirjad – toim] läbi ja ütles, et selle järgi oleks pidanud ammu surnud olema juba."

"Mul oli 50 aasta koormusastma. Koormuse ajal on raske hingata." Aga nüüd kasutab Benno astmapiipu ja see aitab teda.

Jooks ja käimine ei ole ainsad, mis vanahärra päevi täidavad. Nimelt on Bennol teinegi sportlikku hasarti tekitav hobi – hiigelsuur õllepurkide kogu, mis tema elamises kuidagi märkamata ei saa jääda.

"Kui ma ei eksi, siis 2500 on neid tavalisi, ja viieseid peaks olema 173. Kõik on riikide viisi. Niisamuti korgid-sildid. Korke on 186 riigist. 44 000 oli aastavahetusel. See ei ole mingi näitaja, inimestel on üle 200 000. Silte oli 309 000. Ka ei ole mingi näitaja. Ühel sakslasel on üle 600 000," märkis Benno.