Raadio 2 kajastab festivalimelu Intsikurmult

Tänaseks on esinejaterivist välja kuulutatud Briti helikunstnik Ghostpoet, USA räppar ja bounce-muusika artist Big Freedia, eklektiline USA multi-instrumentalist Conner Youngblood, Berliinist pärit hip-hop muusika produtsent Suff Daddy koos The Lunch Birds eksperimentaalse orkestriga, elektrooniline audio-visuaalne projekt Oligarkh Moskvast, pop- ja jazzmuusika piire testiv Ungari bänd Mörk ja Läti trio Audience Killers.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel