Nexus avaldas haruldased fotod oma esimesest kontserdist

Bändiliikmed meenutasid, et igaüks pani esimesel kontserdil selga oma parimad riided, mis tol hetkel võtta olid, ja seetõttu nähti ka väga erinevad välja. "Selle vist olime ikka kokku leppinud, et teksa on alumises osas, nagu fotodelt võib järeldada. Kuna kolme raadiomikrofoni polnud, siis Helenile anti peamikker nagu tantsutreeneritel," meenutasid lauljad.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel