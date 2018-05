Kill Kaare erivajadustega noorte muusikast: iga kord on improvisatsiooniline

Ansambel Bombillaz on juba aastaid mänginud pilli koos Käo tugikeskuse noortega. Koostöö tulemusena on sündinud ansambel nimega Käobänd, kes valmistab ette oma esimese CD-plaadi salvestamist

Bombillaze muusik Kill Kaare rääkis "Vikerhommikus", et see on väga unikaalne projekt. "Käo bändi noored on väga raske puudega, vaimupudega ja füüsilise puudega. Mõned suudavad ainut võtta kätte ühe kõristi ja sellega mängida, aga kuidas nad sellega mängivad, on omaette ooper. See, kuidas nemad muusikasse lähevad ja seda tunnetavad, on midagi müstilist. Nendega koos olemine on alati suur rõõm," ütles Kaare.

Käobändiga on Bombillaz koostööd teinud 2015. aastast saati tänu ETV saatele "Puutepunkt". Kaare ütles, et Käo noored on väga raske puudega, kuid see ei takista kandle või klaveri mängimist. "Üllatavalt kiiresti nad harjusid sellega ära, umbes selline tunne oli, et nad teadsid, mis tuleb. Meil ei olnud väga palju vaja selleks, et kõik hakkaks kohe toimima," rääkis Kaare koostöö algusest.

Kaare sõnul ei pea ta ennast kuidagi eriliselt motiveerima, et Käobändiga koos muusikat teha. "Minule on see õpetanud seda, et ei saa eelarvamustega suhtuda asjadesse. Kui ma ise läksin eelarvamusega, et vaatame, mis toimub, siis pärast seda, kui ma olen seal aastaid käinud, see oli väga meeldiv ja me väga soovime Käobändiga koos teha. Me näeme arengut ja kuuleme, mida muusikaterapeudid ja vanemad räägivad," oli Kaare õhinal.

Käobänd on eriline ka seetõttu, et lisaks paarile kindlale loole on nende muusikas väga palju improvisatsiooni. "Plaat on väga mitmekülgne ja võiks olla huvitav kuulata mõnedele džässartistidele või kellele meeldib džäss, lihtsalt selleks, et kuulata, milline tunnetus seal tuleb. Iga kord on eriline ja improvisatsiooniline," ütles Kaare.

Käobänd on esinenud oma eriliste muusikapaladega juba mitmetes kohtades. Näiteks on Käobänd saanud võimaluse oma muusikat jagada Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga Kadrioru lossis, "Puutepunkti" saates, maailmapäeval Vabaduse väljakul jne.

Käo tugikeskus on asutus Tallinnas, mille tegevuse eesmärgiks on igakülgselt toetada raske- ja sügava intellektipuudega laste ja täiskasvanute terviklikku eneseteostust, kes vastavalt oma eale ja võimetele osalevad ühiskonnaelus ja näitavad, kui palju on võimalik suure tahte ja positiivse eluhoiakuga ära teha.

Käobändi plaadiprojekti saab toetada Hooandjas.