Ivo Linna annab Francis Goyaga Raimond Valgre loomingust inspireeritud kontserte

Kuigi sarja pealkiri viitab selgelt Raimond Valgrele, on repertuaar hoopis laiem ja kontserdikavast ligi kolmandiku moodustavad Goya enda lood. Laval toetab legende tuntud Eesti muusikutest koosnev saatebänd.

"Tean, et Francisele meeldib Eesti muusika ja eriti Raimond Valgre looming, ja sellel lihtsal põhjusel olingi ma kohe nõus," ütles Ivo Linna, kes naudib enim just eesti keeles laulmist.

Seni pole Linna Francisega isiklikult kohtunud. "Ta on väga pika kogemusega muusik ja meid ootab ees prooviperiood, nii et usutavasti saame lood ideaalselt kõlama. Kuna kontserdid toimuvad kaunites kohtades ja ilusal ajal, siis see on kummardus ka Eesti heliloojatele, kes on kirjutanud südamlikku ja väga ajatut muusikat," ütles Linna.

Francis Goya peab siinset publikut väga eriliseks, ja seda juba aastast 2001, kui ta esines koos Tallinna filharmoonia kammerorkestriga. Täissaalile läinud kontsert osutus tookord sedavõrd edukaks, et päev hiljem tuli seda korrata.

"Mu esimene mälestus Eestist pärineb 2000. aastast ühelt Sangaste lossi erapeolt. Järgmisel päeval läksime Otepääle ühe järve äärde, kus oli kõik väga imeline – seal toimus samal ajal ka muusikafestival. See oli mu esimene ja väga ilus Eestikogemus," rääkis Goya, kes on Eestist jätkuvalt vaimustuses. Pärast kontserti Tallinnas mängis ta pealinna lähistel golfi. "Hiljem sõitsin veel mööda Eestit ringi. Te olete väga lahke ja lausa uskumatu publik ning väga tore rahvas," tunnustas ta.

Goya lubas kontserdikavva võtta ka Saaremaalt pärit Ivo Linna koduhümni ehk "Saaremaa valsi". Sinilinnutuur viib popstaaridest vanameistrid Pärnusse, Haapsallu ja Pühajärvele.

Esimene kontsert toimub 26. juulil Pärnu Ammende villas, teine 27. juulil Haapsalu piiskopilinnuse hoovis ja kolmas 28. juulil Pühajärve laululaval.