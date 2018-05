USA mees teatas politseile, et teda jälitab siga

Kui politsei sai laupäeva varahommikul Ohio osariigis telefonikõne mehelt, kelle sõnul jälitas teda kahtlane siga, arvasid korrakaitsjad alguses, et tegu on mõne järjekordse purjutaja poolt edastatud teatega. Juhtumit uurides aga selgus, et politseisse helistanud mees oli täiesti kaine ning rääkis ka tõtt - teda jälitas väga järjekindel siga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel