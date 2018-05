Elina Nechayeva: muusika on minu kõige suurem armastus

"Tegelikult see, mis mul Eurovisiooni laval oli, ei olnud kleit, vaid seelik ja täpsemalt ekraan. See oli 52 ruutmeetrit, aga me olime nii osavad, et pakkisime selle kokku väikesesse reisikohvrisse, mis mahtus lennukile," tõdes Nechayeva ETV2 saates "Lastetuba".

Kui Eurovisioon ja Eesti Laul välja jätta, pole Nechayeval õnnestunud oma hiiglaslikku seelikut rohkem kanda. Küll aga näeb üüratut seelikut 28. mail Alexela kontserdimajas Nechayeva soolokontserdil "Armastuse jõud", kus see lae alla riputatakse.

Seda, kas ta taas Eesti Laulu konkursile püüab pääseda, Elina praegu öelda ei oska. "Hetkeseisuga mulle piisas ka sellest korrast. Aga ei või kunagi teada, mis tulevik toob," lausus ta.

Elina rääkis lastele, et armastab laulmist üle kõige. "Ma ei armasta siin elus mitte midagi rohkem kui muusikat, see on minu kõige suurem armastus," avaldas ta.

Elina lisas, et õppis nii kõrgelt laulma üheksa aastaga. "On olemas algmaterjal ehk igale inimesele omane hääl. Mul oli juba sünnist alates natukene kõrgem hääl," rääkis Elina.

Ühtlasi jagas Nechayeva väikeste fännidega nippi, kuidas hirmust üle saada. "Minul laval hirmus ei ole olla. Ainult siis, kui on õppimata, aga mina olen nii hoolas, et õpin kõik sõnad ja viisi enne lavale astumist ära. Kui mul tekibki mingisugune huvitav emotsioon, pööran ma selle elevuseks. Isegi, kui tuleb närv sisse, kujutan ma ette, et närv on näpu otsas, mitte kuskil mujal," selgitas laulja.

Elina tõdes, et Eurovisioonil oli ta rohkem elevil, kui toimus hääletus, mitte keset laulmist. "Hääletuses sõltub kõik rahvast ja elevus tuli ikka peale," ütles ta.

Elina lisas, et üks tema lemmiktegevustest on unistamine ja kui saaks olla üks päev keegi teine, oleks ta Jeesus. "See on väga imelik, aga ma arvan, et ma tahaks olla Jeesus Kristus, kuna tema on nii oluline meie ajaloos. Ta tõi nii palju muutusi ja me tänapäeval ikka jälgime seda, mida ta rääkis 2000 aastat tagasi. Väga huvitav oleks näha, kuidas see kõik toimus, kas täpselt nii, nagu raamatus kirjas," ütles Elina.

Lauljatar lisas, et armastab loomi, näiteks koeri, aga tema lemmikloom on must panter. Maiustustest eelistab Elina tumedat šokolaadi pähklitega.