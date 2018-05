Ansambli Pärl ridades särab uues loos Jan Uuspõld

Jan, kes oma esinejatöö kõrvalt on alati ka muusikat teinud, tegutsedes tänaseni bluusilauljana ansambliga Luxury Filters, otsustas kaasa lüüa Pärli projektis, kui oli kuulnud vaid loo demo. "Tundsin kohe, et see on minu teema. Ürgmehe teema – see on mind terve elu saatnud ja polnud kahtlustki, et pean selles kaasa lööma," kirjeldas Jan, kuidas koostöö Pärliga sündis.

Jan Uuspõld kehastab värskes loos kaht dialoogi pidavat kaasat, kes etendavad väga harjumuspäraseid vestlusi iga paarisuhte igapäevaelus, kus on paratamatult vahel soov öelda ka viisakalt: "Ma ei taha täna rääkida."

2014. aastal loodud Pärli puhul on tegu lihtsa, kaasahaarava ja meeldejääva pop-rokiga, kus veidi ka kantrit ja bluusilikku uima. Ansambli lauljaks on Liis Mäesalu.

Pärlile lisavad muusikalist helki The Suni ridades mänginud Tarvo Valm, Maik Grüner trummidel ning Joel Berg basskitarril.