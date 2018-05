Kuningliku pulma lilledega rõõmustati Londoni haigla patsiente

89-aastane patsient Pauline Clayton oli lillede üle erakordselt õnnelik, sest töötas 19-aastasena kuningliku kleididisaineri Norman Hartnelli juures ning aitas tikkida Elizabeth II pulmakleidi sleppi. "On armas kokkusattumus omada sellist kokkuppuudet kuningaperega ja saada pulmalilled. Need on kaunid ja väga erilised," kommenteeris Clayton.

Florist Philippa Craddocki käe all valmisid pulmalilledest käsitsi seotud kimbud, mis haigasse toimetati. "Me oleme väga tänulikud selle imelise kingi üle," teatasid haigla esindajad.

